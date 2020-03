Coronavírus: Galvão Bueno e Tite são ausências no 'Bem, Amigos!'

Rio - O programa "Bem, Amigos!", da última segunda-feira sofreu alterações por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Devido uma determinação do Grupo Globo para que os funcionários evitem se deslocar, Galvão Bueno que estava escalado para apresentar o programa, deu lugar à Milton Leite. Além do apresentador, Tite, também foi ausência. Weverton, goleiro do Palmeiras, assumiu o lugar do treinador da Seleção.

"Na semana passada, o Galvão Bueno anunciou que teríamos o Tite aqui hoje. Mas, por uma determinação do departamento de esporte do Grupo Globo, estamos evitando deslocamentos, a não ser aqueles que são essenciais. Como o Tite teria que se deslocar a São Paulo e outros comentaristas também, escolhemos fazer uma edição mais 'paulistana', com o pessoal aqui de São Paulo, mesmo. Quem também se deslocaria para fazer o programa é o Galvão Bueno. Então, hoje, eu apresento o programa, o Weverton, é nosso convidado, e o Tite virá assim que possível", disse Milton Leite no início do programa.

Cléber Machado, Renato Peters, Caio Ribeiro, Muricy Ramalho, Maurício Noriega e a infectologista Dra.Raquel Muarrek, também participaram do progama.