Jogador do Flamengo provoca rival: 'Não gosta de vascaíno? Nem eu!'

Rio - Thiago Fernandes, atacante do Sub-20 do Flamengo, mostrou que não tem papas na língua. Em sua conta oficial do Twitter, o jogador provocou o Vasco, o maior rival do clube rubro-negro.

"Não gosta de bbb? não assiste., Não gosta de carnaval? Não vai. Não gosta de vascaínos? Nem eu!", escreveu.

Não gosta de vascaínos? Nem eu! — Thiago Fernandes (@thiagbfernandes) March 17, 2020

Thiago que foi destaque do Náutico na Série B do ano passado, chegou à equipe Sub-20 do Flamengo no início deste ano, por 1,6 milhões de euros, de acordo com o "Transfermarkt".