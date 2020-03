Muricy Ramalho dá conselho a Abel após saída do Vasco: 'Tem que parar'

Rio - O ex-treinador e atual comentarista do SporTV, Muricy Ramalho, opinou sobre o atual momento de Abel Braga. O comandante deixou o Vasco na última segunda-feira e vem de trabalhos ruins em Flamengo e Cruzeiro. Muricy deu um conselho para Abel em participação no programa "Bem, Amigos!".

"Também gosto muito do Abel, às vezes dou uns toques para ele para cuidar um pouco da saúde. Você vê a cara dele, está transformado, cara. Tem que parar. Desculpa, Abel. Ele deve estar assistindo ao programa. Tem que parar. Não tem como. Se abate muito, e ele não está conseguindo. Está difícil, cara", afirmou.

O Vasco sofreu duas derrotas consecutivas nesta temporada. Na última quinta, perdeu para o Goiás, em São Januário, e ficou em situação delicada na Copa do Brasil. No domingo, foi derrotado pelo Fluminense, no Maracanã.