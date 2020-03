Vampeta comenta detalhes sobre situação de MC Livinho no Audax: 'Foi um bom marketing'

Rio - Presidente do Audax, ex-jogador e comentarista, Vampeta comentou sobre a 'aposentadoria' do cantor MC Livinho como jogador de futebol. O artista chegou a ser registrado no BID como novo reforço do clube, mas voltou atrás e desistiu da carreira nas quatro linhas. A justificativa seria pela dificuldade em conciliar a sua rotina com o calendário de jogos.

Em entrevista ao programa 'Pânico', da 'Jovem Pan', Vampeta contou detalhes do caso, inclusive o salário do funkeiro no clube.

"O Livinho tem um sonho de jogar uma partida como profissional. Ele participa de todos os jogos de fim de ano, do Neymar, Alexandre Pires, Falcão… Ele joga bem. Assinou um contrato de três meses com o Audax, 1045 reais, e quando saiu no BID não batia datas, ele fazia show. Pra um clube menor, da segunda divisão do Campeonato Paulista, foi um bom marketing", declarou.