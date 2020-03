Astro da NBA, Kevin Durant testa positivo após realizar exame de coronavírus

Estados Unidos - Um dos principais jogadores da NBA, Kevin Durante testou positivo para o coronavírus. Ele é um dos quatro jogadores do Brooklyn Nets contaminado com a doença. O nome dos outros atletas não foram confirmados, mas o astro confirmou que é um deles em entrevista ao portal "The Athletic".

"Tenham cuidado, se cuidem e fiquem em quarentena. Nós vamos conseguir passar por isso", disse. Em nota oficial, o Brooklyn Nets informou que apenas um dos jogadores infectados pelo coronavírus apresenta sintomas.

O último jogo da equipe foi contra o Los Angeles Lakers. Os jogadores do time da California farão exames nesta quarta-feira, e estão em isolamento. Com isso, o número de casos de coronavírus na NBA chegou a sete. A liga de basquete dos EUA anunciou no último dia 11 a suspensão de toda a temporada por causa da pandemia.