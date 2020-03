'LUCRO' SÓ EM CAMPO

O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0, no Maracanã, pela Taça Rio, no domingo, mas amargou grande prejuízo na partida com portões fechados. Os custos do jogo foram de R$ 235.589,42 — saldo negativo de R$ 207.966,28 para o Tricolor, que arcou com 88% do valor para manter o clássico no Maracanã.