Jornal francês diz que Neymar pode ter escapado de quarentena em Paris

Na última terça-feira, a França adotou uma medida de restrição das pessoas na rua, assim como na Itália e na Espanha, para evitar a transmissão de coronavírus no país. No entanto, o jornal "Le Parisien" suspeita que Neymar tenha vindo para o Brasil e não esteja em Paris, como os seus companheiros, respeitando a quarentena. O atacante já estava passando alguns dias em casa, por determinação do clube, e até fez postagens nas redes sociais para as pessoas se conscientizarem.



O motivo pelo qual o periódico desconfia do brasileiro é que nada se sabe sobre o craque que geralmente expõe sua vida pessoal na internet. Acredita-se que a situação de quarentena real tenha deixado o jogador nervoso a ponto de retornar ao Brasil com o seu avião privado. O Paris Saint-Germain, perguntado sobre uma possível saída do atleta, nega a situação e o diário pede uma comunicação pública do clube francês para explicar a situação.



Enquanto os jogadores ficam confinados em suas casas, o PSG passou um plano para que os atletas não fiquem sem se cuidar. Dessa forma, o elenco treina cerca de uma hora e meia por dia em bicicletas e esteiras. Além disso, alguns atletas como Draxler e Verratti divulgam seus hobbies no tempo livre, já que não podem sair devido ao caos que está tomando conta da França. O país já possui mais de sete mil casos confirmados e quase 150 mortes.