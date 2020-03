Rio - Enfrentando problemas de saúde, Pelé voltou a negar que esteja com depressão. Em entrevista à CNN Brasil, o Rei do Futebol garantiu que tudo não passou de um boato.

"Inventaram que eu estou deprimido, mas não é verdade", disse Pelé, que chegou a entrevista andando com dificuldades, auxiliado por um andador.

O ex-jogador também analisou o atual momento do Flamengo e comparou a equipe de Jorge Jesus a alguns times europeus.

"Hoje, individualmente não dá para comparar os jogadores do Flamengo com os de alguns times da Europa. Porque no futebol muitas vezes não é o melhor que é campeão, muitas vezes a sortezinha ajuda. E o Flamengo é hoje o representante do Brasil", afirmou.