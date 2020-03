Juca Kfouri afirma que se Palmeiras contratasse Fernando Diniz faria frente ao Flamengo

Rio - Após um período de muita irregularidade, o São Paulo de Fernando Diniz teve boas atuações e vem animando os analistas de futebol. Na opinião do jornalista, Juca Kfouri, o ex-treinador do Fluminense é um dos melhores treinadores do país.

"Eu não tenho dúvida que o Palmeiras tem um elenco bem superior ao elenco do São Paulo. O Palmeiras tem uma possibilidade de troca de jogadores sem queda de rendimento que o São Paulo não tem. Então, eu imagino que esse elenco na mão do Diniz seria o elenco para fazer frente ao Flamengo. Não acho que o São Paulo virá a fazer, mas o Palmeiras poderia. Não fará desse jeito que o Luxemburgo organiza o time", opinou em participação no podcast "Posse de Bola".

Além disso, ele fez críticas ao treinador Vanderlei Luxemburgo. "Eu acho que sequer cabe hoje em dia comparar o Diniz com o Luxemburgo. Eu admito que se discuta se o futuro do Diniz é um futuro glorioso como um dia foi o do Luxemburgo. Mas cada vez mais para mim é evidente que o Luxemburgo faz parte do passado e não está entendendo nada".