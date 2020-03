Repórteres do Esporte são deslocados pela Globo para auxiliar na cobertura do coronavírus

Rio - A TV Globo precisou deslocar alguns repórteres do setor de Esporte para auxiliarem na cobertura da pandemia do coronavírus. Alguns nomes, inclusive, já começaram a aparecer nos telejornais locais e na Globo News.

Segundo o portal "UOL", em São Paulo, Lívia Laranjeira e Felipe Cury foram emprestados à Globo News, enquanto Renato Peters e Anselmo Caparica ficarão temporariamente no "SP1". Caparica, inclusive, já fez uma entrada ao vivo no telejornal na última terça-feira.

Há 10 anos entro ao vivo de CTs, estádios e ginásios pra falar de esportes. Hoje foi diferente. A necessidade me levou ao jornalismo factual para falar do novo coronavírus. Um frio na barriga como há muito eu não sentia, assim como a sensação de dever cumprido. pic.twitter.com/fEBT8RFDgS

A missão é INFORMAR!

Hoje, em parceria com @ladygross e Edmilson Ávila no #RJTV1, sobre o decreto do Governo do Rio que suspende a circulação de ônibus intermunicipais e para estados com caso de contaminação local e ou que decretaram emergência em saúde. pic.twitter.com/BdomquzOhy — André Gallindo (@andregallindo) March 17, 2020

No Rio, André Gallindo e Eudes Júnior também já estão batendo ponto no jornalismo geral. A dupla teve aparições falando sobre a Covid-19 nas duas últimas edições do "RJ 1".