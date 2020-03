Esposa de Thiago Silva diz que medo de ficar sem comida foi o motivo de voltar ao Brasil

Rio - Belle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, que atua pelo PSG da França, usou sua conta oficial do Instagram para explicar a decisão de optar por passar a quarentena no Brasil devido à pandemia do Covid-19, o novo coronavírus.

Segundo ela, o medo de ficar sem comida enquanto permanecia em quarentena na França, foi o principal motivo em voltar ao Brasil.

"Desde que o presidente francês fez a declaração de que fronteiras iam fechar e de que ia demorar para voltar para casa, eu demorei para me preparar. Eu não consegui estocar comida, ir ao mercado. Se fosse para a gente ficar em casa sem comida, não ia dar. Hoje na França ninguém entra ninguém sai. Consegui pegar o último voo depois de muito estresse", comentou stories dela.

Além do motivo da alimentação, o aumento do número de casos em que menores de 18 anos contraíram a doença também foi um fator que pesou na decisão de Belle Silva.

"Pensei, vou preferir ir para o Brasil porque lá os mercados ainda estão abertos, ainda tem comida e dentro da minha casa eu tenho mais estrutura, aqui eu tenho piscina, na França não, as crianças têm o quarto de brinquedos, na França não, então aqui a nossa quarentena, até para eles, seria mais leve. Isso contou muito", acrescentou ela.