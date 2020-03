Última adversária do Flamengo, Portuguesa ainda não fez testes da Covid-19 por escassez no Rio

Rio - A Portuguesa está encontrando dificuldades para realizar testes de coronavírus nos seus jogadores e comissão técnica. Segundo o presidente da equipe da Ilha do Governador, Marcelo Barros, a escassez dos exames nos laboratórios do Rio tem atrasado o processo.

"A gente primeiro está monitorando os jogadores, porque está impossível de fazer exame, já tentamos em alguns locais e os laboratórios estão praticamente exclusivos para o Ministério da Saúde, então a gente está fazendo o monitoramento. Nenhum dos atletas, comissão técnica, ou funcionários que estiveram na partida, apresentou qualquer tipo de sintoma, então é um bom sinale já se passaram vários dias, então é aguardar. Ver se alguém consegue achar algum laboratório porque a gente não está conseguindo ninguém", declarou Barros à "Coluna do Fla".

A decisão da Português de realizar exames em sua delegação se deu na última segunda-feira, após o técnico Jorge Jesus, do Flamengo, testar positivo para a Covid-19. Dois dias antes, as equipes haviam se enfrentado no Maracanã.