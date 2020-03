Cruzeiro oficializa a contratação do técnico Enderson Moreira

Belo Horizonte - O Cruzeiro oficializou a contratação de Enderson Moreira até o fim do ano. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira e começará o trabalho nos próximos dias. O técnico de 48 anos chega com a missão de levar o clube de volta à elite do futebol brasileiro.

Enderson chega para substituir Adilson Batista, que foi demitido no último domingo, após a derrota por 1 a 0 diante do Coimbra, válido pelo Campeonato Mineiro. Ex-treinador do rival América-MG, será a primeira passagem pela equipe profissional do Cruzeiro em sua carreira.

Em 2007, o treinador foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pela equipe celeste. De volta ao clube, dessa vez para a equipe profissional em um dos momentos mais delicado de sua história, Enderson celebrou o retorno e afirmou que pode contribuir no projeto de reestruturação do Cruzeiro.

"Satisfação enorme de voltar ao clube que me deu a oportunidade de mudar de patamar. Estou voltando para um lugar em que tenho muito carinho e respeito. Sei que é um momento complicado para o Clube, mas acredito que eu posso contribuir para que a equipe possa dar uma resposta positiva dentro de campo. Nosso objetivo é ter um time bem organizado e que sabe o que quer".

Após passagem pela base no Cruzeiro, Enderson Moreira iniciou a sua trajetória no profissional, dirigindo: Ipatinga (2008), Internacional B (2009/11), Fluminense (2011), Goiás (2011 a 2013), Grêmio (2014), Santos (2014 a 2015), Athletico Paranaense (2015), Fluminense (2015), Goiás (2016), América (2016 a 2018), Bahia (2018 a 201919) e Ceará (2020).

Ao longo da carreira como profissional, Enderson conquistou três estaduais com o Goiás (2012, 2013 e 2016), além de duas Série B: uma pela Goiás (2012) e outra pelo América-MG (2017).