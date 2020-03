Repórter da ESPN manda beijo para filha, que está no quarto ao lado

Rio - Repórter da ESPN, Eduardo de Meneses aproveitou sua participação no Sportscenter da última quarta-feira para mandar um beijo para sua filha Duda. No entanto, o que chamou a atenção, é que por conta da pandemia de coronavírus, o jornalista estava na sala de sua casa e sua filha, no quarto ao lado.

"Eduardo de Meneses ao vivo com notícias do Palmeiras. Edu todo ajeitadinho lá em casa. Não sei se você viu nas redes sociais, André, ele coloca as menininhas dele num quarto, assistindo o pai, e vai para o outro trabalhar. Um beijo para as duas, inclusive, que são bem fofas", disse a apresentadora Glaucia Santiago.

"E um convite para que elas apareçam", completou André Kfouri.

Em casa, Eduardo de Meneses explicou que sua filha mais velha estava esperando a entrada do pai no programa para ir dormir. Na sequência, o repórter mandou um beijo para Duda e a convidou para participar da atração em outra oportunidade.

"Nesse momento, a Malu, que é a menor, está dormindo. A Duda, que é a maior, daqui a pouquinho vai dormir, mas ela falou que ia assistir um pouco o papai. Então, Duda, que está lá no quarto acompanhando, o beijão para você, o papai está aqui na sala participando do Sportscenter. Numa próxima vez, você participa com a gente também", disse Edu.