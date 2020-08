'Não quero ser um Kaká', diz Reinier em primeira entrevista como jogador do Borussia Dortmund

Alemanha - Reinier concedeu sua primeira entrevista como jogador do Borussia Dortmund. Aos canais oficiais do clube, o brasileiro disse que não quer ser comparado ao Kaká e revelou os motivos para ter assinado com o clube alemão.





"Não quero ser um Kaká, quero ser o Reinier. É bom ser comparado com um jogador assim, mas quero demonstrar o que sou", disse o jogador que está emprestado por duas temporadas ao Dortmund. Leia mais: Flamengo estuda equação financeira para tentar tirar lateral do Atlético-MG

"Tive a oportunidade de ficar em Espanha, mas quando surgiu a opção do Dortmund não pensei duas vezes. O Dortmund é conhecido por desenvolver jogadores", completou.

O meio-campista brasileiro também revelou estar apto para atuar em qualquer posição que for escalado.



"O Borussia Dortmund é um grande clube, com um grande estádio e uma grande história. Eu quero ganhar aqui muitos títulos e fazer história. Estarei preparado para qualquer que seja a posição que o treinador precise".