Flamengo estuda equação financeira para tentar tirar lateral do Atlético-MG

Rio - O Flamengo segue de olho na contratação do lateral-direito Guga, do Atlético-MG. Segundo o portal "UOL", a cúpula rubro-negra tem mantido contato com o estafe do atleta para tentar chegar à equação financeira para viabilizar o negócio. O Galo deseja ter 5 milhões de euros (R$ 33,2 milhões na cotação atual) à vista, mas os cariocas desejam pagar o valor de forma parcelada.

Até o momento, não houve proposta oficial ao Atlético-MG por Guga. A ideia do Flamengo é apresentar em breve uma proposta que se aproxime do que o time mineiro deseja para abrir negociações, mas sem cumprir todas as exigências.

Mesmo com a chegada de Isla, o Flamengo busca outro lateral-direito para compor o elenco. Guga é um nome que agrada à diretoria pelo fato de ser jovem e promissor.