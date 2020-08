Flamengo e Grupo City avançam em negociação por Lincoln, mas valor de opção de compra ainda é empecilho

Rio - Após contratar Caio Roque e Vinicius Souza junto ao Flamengo, o Grupo City agora volta as atenções para o atacante Lincoln. Como o jornal O Dia antecipou , a empresa quer o jovem por empréstimo. As conversas estão em andamento, e o valor da opção de compra ao término do contrato ainda é empecilho.Segundo apurou a reportagem com pessoas do clube carioca, o Flamengo deseja que a opção de compra seja de 8 milhões de euros, cerca de 48 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos, ou 4 milhões de euros, em torno de 24 milhões de reais, por 50% dos direitos. O Grupo City, entretanto, deseja estabelecer um valor menor que o Rubro-Negro solicita.

A empresa quer a contratação de Lincoln para reforçar o Troyes, da Segunda Divisão da França. O jogador está ciente do projeto apresentado pelo conglomerado e já deu o aval para que as negociações avancem. Agora, o acerto depende do acordo entre Flamengo e Grupo City.A tendência é que essa negociação não se arraste por muito tempo, pois o Grupo City quer resolver o quanto antes a contratação de um jogador desta posição para o Troyes. Antes de Lincoln, a empresa tentou Evanilson, do Fluminense, mas as conversas não avançaram, e o atacante se tornou a primeira opção.O Grupo City atualmente é dono de dez clubes pelo mundo: Manchester City (Inglaterra), New York City (EUA), Melbourne City (Austrália), Yokohama Marinos (Japão), Girona (Espanha), Sichuan Jiuniu (China), Mumbai City (Índia), Montevideo City Torque (Uruguai), Lommel SK (Bélgica) e Troyes (França).Essa não foi a única oferta enviada ao Flamengo por Lincoln. Recentemente, o Rubro-Negro recebeu propostas pelo atacante de compra do Almería, da Espanha, e pelo Pafos, do Chipre, de R$ 18 milhões e R$ 24 milhões, respectivamente, mas a diretoria acredita que um empréstimo neste momento é o melhor caminho para dar rodagem e confiança ao jovem que não vem sendo aproveitado na equipe.Lincoln tem 19 anos e estreou na equipe profissional do Flamengo em 2017. A sua melhor temporada com a camisa rubro-negra foi em 2018, quando entrou em campo 22 vezes e foi herói na Copa do Brasil ao marcar gol contra o Grêmio, em Porto Alegre, nos minutos finais e ajudou o Rubro-Negro na classificação de fase na Copa do Brasil.O contrato de Lincoln com o Flamengo vai até dezembro de 2023, e o jovem tem multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros.