Denílson desaprova postura de presidente do Vitória: 'Perdeu o controle'

Rio - O comentarista Denílson criticou a postura de Paulo Carneiro, presidente do Vitória, durante o programa "Jogo Aberto", da Band. No intervalo da partida contra o Ceará, o mandatário invadiu o campo e ameaçou agredir o meia Vinícius, que estava sendo entrevistado no momento. O Ceará venceu por 4 a 3.

"Perdeu totalmente o controle. Imagem feia e desnecessária por parte de um presidente de clube. Independentemente da provocação no passado, o comportamento de um presidente tem que ser diferente. Vexatório e vergonhoso o comportamento que o presidente teve na partida"destacou.

A confusão aconteceu pois Vinícius diminuiu para o clube cearense no fim do primeiro tempo após sofrer um pênalti. O time do Vitória se revoltou com a marcação da penalidade, principalmente Paulo Carneiro, presidente do clube.