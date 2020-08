Ex-atriz pornô, Mia Khalifa aparece em arquibancada durante partida da Copa do Brasil

Rio - Um fato curioso chamou a atenção durante o triunfo do Vitória sobre o Ceará por 4 a 3, na noite da última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Entre os rostos expostos em totens de papelão para representar os torcedores do clube baiano, estava o da ex-atriz pornô Mia Khalifa.



Galeria de Fotos Mia Khalifa aparece na arquibancada em jogo do Vitória

VAMOS VITÓRIA!!! https://t.co/FlCD3Lv3qU — Mia K. (@miakhalifa) September 17, 2019 Fã declarada de esportes, Mia já havia interagido com a conta do Vitória no Twitter no fim do ano passado. Na ocasião, ela demonstrou sua torcida pelo clube baiano.