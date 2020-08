Ex-Fluminense é anunciado como reforço do Mônaco

Rio - O Mônaco anunciou oficialmente a contratação do brasileiro Caio Henrique, que estava no Atlético de Madrid. Meio-campista de origem, o atleta se destacou atuando na lateral-esquerda. Aos 23 anos, o jogador assinou contrato por cinco temporadas com a equipe do Principado. Os franceses pagaram 8 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões) pelo futebolista.



- Eu estou muito feliz em iniciar essa nova aventura no Mônaco. Eu estou chegando a um clube ambicioso, que é internacionalmente reconhecido e respeitado por sua história e seus títulos. Não vejo a hora de conhecer meus companheiros, mas também descobrir o Campeonato Francês, que é muito popular no Brasil - disse Caio Henrique.

Com passagem pelas categorias de base do Santos, Caio Henrique foi revelado pelo Atlético de Madrid, mas não recebeu muitas oportunidades. Atuou no Paraná Clube em 2018, onde se destacou. Foi para o Fluminense no seguinte, onde se transformou em lateral. Em 2020, o brasileiro estava no Grêmio, mas retornou ao clube da capital espanhola antes de ser vendido.



- A contratação de Caio ilustra o desejo de trazer perfis competitivos ao elenco. Um estilo proativo e habilidade de jogar em diferentes posições pela esquerda, sua energia e disposição em progredir dentro de campo, essas são todas as qualidades que se alinham com a maneira que queremos que o time jogue e estamos felizes de acrescentar mais qualidade à disposição do grupo de Niko (Kovac, o técnico). Nós desejamos ao Caio todo sucesso com a camisa vermelha e branca - disse Paul Mitchell, diretor esportivo do Monaco.