Com Marinho no radar, representantes do Al-Nasr assistiram ao jogo do Santos contra o Flamengo junto com o presidente do Peixe

Marinho é um dos destaques do Santos na temporada 2020 e despertou o interesse do Al-Nasr, dos Emirados Árabes. Inclusive, segundo apurou a reportagem, representantes do clube árabe assistiram ao jogo do Peixe contra o Flamengo, no último domingo, na Vila Belmiro, junto com o presidente do time paulista, José Carlos Peres.

Em contato com a reportagem, Peres confirmou que assistiu à partida diante do Flamengo na companhia de representantes do Al-Nasr, mas, segundo o mandatário do Santos, foi uma cortesia por parte dele, pois no ano passado ele foi recebido presidente do time dos Emirados Árabes, e o "assunto Marinho" não foi abordado.

"Sim (quando perguntado se assistiu na companhia de representantes do Al-Nasr). Não se manifestou sobre Marinho. Foi uma visita de cortesia, pois ano passado fui recebido pelo presidente do Al-Nasr", disse Peres.

A reportagem apurou que o representante oficial de Marinho, Jorge Machado, ainda não foi procurado pelo Al-Nasr.

Marinho tem 30 anos e está no Santos desde 2019. De lá para cá, o atacante disputou 38 jogos e marcou 14 gols. O atual vínculo do jogador com o Peixe vai até 2022, e ele é visto como peça fundamental no elenco comandado por Cuca.

Gustavo Scarpa também na mira:

Além de Marinho, os representantes do Al-Nasr também estão de olho em Gustavo Scarpa, do Palmeiras. A ideia do clube árabe é contratar um dos dois jogadores. Como o santista é titular atualmente, é natural que ele seja mais difícil de ser adquirido. O palmeirense, inclusive, não vem sendo utilizado por Luxemburgo.