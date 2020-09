Pep Guardiola teria aconselhado Lionel Messi a permanecer no Barcelona

Rio - O técnico Pep Guardiola retornou à Manchester na última segunda-feira após passar alguns dias em Barcelona. Não há registros de que o treinador se encontrou com Lionel Messi na Catalunha, mas o “Mundo Deportivo” afirma que em uma das conversas que os dois tiveram por telefone, o comandante sugere a permanência do camisa 10 na equipe culé por conta da dificuldade econômica.

A visão do Manchester City também é mais cautelosa do que nos primeiros dias após o pedido do argentino para deixar o clube. Há um entendimento de que a liberação sem custos do craque é muito difícil, embora a equipe inglesa não tenha dinheiro para pagar a cláusula de rescisão de Messi. Outro fator é o salário do atleta, que faria com que alguns jogadores tivesse que ser dispensados do elenco.

Além disso, o Manchester City também está sendo observado de perto pelo Fair Play Financeiro da Uefa que quase excluiu o clube de disputar a Liga dos Campeões por duas temporadas. Os ingleses seguem atento a possibilidade de contar com o melhor do mundo, mas apenas caso seja uma negociação sem custos, o que parece cada vez mais improvável.