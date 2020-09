Brasileiro enfrenta holândes no Card Principal do UFC

Rio - O programa ‘Contender Series’ do UFC, exibido pelo Combate e atualmente na quarta temporada, tem como objetivo descobrir talentos para a organização. Revelado pelo programa e contratado pelo UFC em 2018, o brasileiro Augusto Sakai, tem pela frente, neste sábado, dia 5, um dos maiores desafios da carreira. Ele enfrenta o holandês Allistair Overeem na luta principal do ‘UFC Overeem x Sakai’. O evento, em Las Vegas (EUA), conta com a presença de mais cinco brasileiros e tem transmissão ao vivo do Combate, às 18h40.



Rhoodes Lima e Luciano Andrade comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. No principal, a narração é de André Azevedo e os comentários, de Ana Hissa. “É daqueles eventos que parecem ser no Brasil, porque são muitos brasileiros no card. Teremos lutadores com boas vitórias no ano e algumas promessas Na luta principal, uma vitória pode colocar o Sakai perto de uma disputa de cinturão”, analisa Ana Hissa. O SporTV2 e o Combate.com também exibem ao vivo as duas primeiras lutas da noite.



Embalado após quatro vitórias consecutivas, o paranaense Sakai, nono no ranking da divisão dos pesados (até 120,2kg), encara o ex-campeão Overeem, que vem de vitória sobre Walt Harris em maio. O paraense Michel Pereira enfrenta o russo Zelim Imadaev após duas derrotas seguidas na divisão dos meio-médios (até 77,1kg). Para fechar a participação brasileira no card principal, o paulista Thiago Moisés, também revelado no ‘Contender Series’, tem pela frente o americano Jalin Turner pela categoria peso-leve (até 70,3kg).



Mais três brasileiros entram em ação no card preliminar. André ‘Sergipano’, que apesar de mineiro ganhou o apelido na infância, sobe pela primeira no octógono em 2020 diante do polonês Bartosz Fabinski. Oitava no ranking da categoria peso-mosca (até 56,7kg), a brasiliense Viviane Araújo encara a americana Montana de La Rosa, que venceu cinco das seis últimas lutas. O paulista Marcos ‘Pezão’ enfrenta o invicto moldávio Alexander Romanov, que faz a sua estreia no UFC.



UFC Overeem x Sakai



CARD PRELIMINAR:

Peso-galo: Cole Smith x Hunter Azure

Peso-pesado: Alexander Romanov x Marcos Pezão

Peso-mosca: Viviane Araújo x Montana de la Rosa

Peso-médio: André Sergipano x Bartosz Fabinski



CARD PRINCIPAL:

Peso-leve: Thiago Moisés x Jalin Turner

Peso-pena: Brian Kelleher x Kevin Natividad

Peso-meio-médio: Michel Pereira x Zelim Imadaev

Peso-meio-pesado: Ovince St. Preux x Alonzo Menifield

Peso-pesado: Alistair Overeem x Augusto Sakai