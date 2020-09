Após garantir permanência, Messi não aparece em treino do Barcelona

Rio - Lionel Messi garantiu que irá cumprir seu contrato com o Barcelona. No entanto, o craque argentino ainda não apareceu no treino da equipe catalã neste sábado. A expectativa é que ele retome aos trabalhos somente na segunda-feira, após realizar testes do coronavírus.

O atraso na apresentação, porém, não deve causar qualquer punição ao jogador. Após a novela ser resolvida, a diretoria não tem intenção de causar um novo conflito entre as partes.

Apesar de não estar trabalhando com seus companheiros, Messi treinou em casa nos últimos dias para tentar manter a forma física.