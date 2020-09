MENU DE DOMINGO NO FUTEBOL DO RIO

Vasco e Fluminense vão movimentar os torcedores cariocas hoje. Comandado por Ramon Menezes, o valente Vasco receberá às 18h, em São Januário, o Athletico-PR, que ainda não respondeu ao que sua torcida esperava. Mais cedo, às 16h, no Morumbi, o Fluminense, lamentando pontos perdidos no Maracanã, com o empate com o Atlético-GO por 1 a 1, quarta-feira, encara o São Paulo, do velho amigo Fernando Diniz, que junta os pedaços depois de atropelado pelo Galo por 3 a 0, no Mineirão. Um com medo do outro e os dois com medo do VAR, 'O Estripador'