Rio - O sinal de alerta está ligado no Grêmio. Na noite deste domingo, o Tricolor apenas empatou com o Atlético-GO por 1 a 1 e aumentou a série para três jogos sem vencer.

Nos vestiários, Renato Gaúcho fez questão de amenizar as críticas em torno do elenco e garantiu que o Tricolor não está em crise.



'No Grêmio não existe crise. É um campeonato muito equilibrado, com jogos muito difíceis, e equipes qualificadas', afirmou.



Agora, com 8 pontos e na 14ª colocação, o Tricolor volta a campo na quinta-feira para visitar o Bahia, em Salvador.