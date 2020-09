Ventilado pelo Vasco, ex-Fluminense será emprestado novamente pelo Chelsea

Rio - Kenedy não continuará no Chelsea na próxima temporada. De acordo com o "AS", o atacante brasileiro será emprestado novamente pelos Blues, dessa vez para o Granada, da Espanha.

Ainda faltam exames médicos e assinar o contrato para o clube espanhol oficializar a contratação do brasileiro. Será o quarto clube que Kenedy será emprestado desde que chegou ao Chelsea. Ele passou por Watford, Newcastle e Getafe.



Ao serviço do Getafe na última temporada, Kenedy atuou em 27 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências. Ainda faltam exames médicos e assinar o contrato para o clube espanhol oficializar a contratação do brasileiro. Será o quarto clube que Kenedy será emprestado desde que chegou ao Chelsea. Ele passou por Watford, Newcastle e Getafe.