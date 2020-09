SBT encaminha acordo e deve transmitir a Libertadores com exclusividade na TV aberta

Rio - O SBT encaminhou nesta sexta-feira um acordo com a Conmebol para transmitir a Libertadores com exclusividade na TV aberta até 2022. As conversas estão avançadas e as partes já chegaram a um acordo sobre valores, horários dos jogos e número de partidas. A informação é do portal "UOL".

A tendência é que a parceria aconteça já na retomada da competição, na próxima semana. A emissora de Sílvio Santos substituirá a TV Globo, que não obteve sucesso na redução dos valores e optou por rescindir seu contrato, e terá direito a dois jogos por rodada todas as quartas-feiras. O contrato deve ser assinado até o fim desta semana.

O SBT já se aventurou nas transmissões esportivas neste ano. O canal fechou um acordo com o Flamengo, que estava em meio à uma guerra com a TV Globo, e transmitiu a decisão do Campeonato Carioca, contra o Fluminense. Na ocasião, a emissora chegou a superar a TV Globo no Ibope do Rio.