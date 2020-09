Ferj e prefeitura tem reunião nesta terça para debater retorno do público em estádios já para setembro

Rio - A prefeitura do Rio de Janeiro e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) vão se reunir para debater o retorno do público nos estádios já para esse mês de setembro. De acordo com o portal "UOL", a reunião vai acontecer nesta terça-feira.

De acordo com o site, o plano inicial é que a liberação seja de fato já para este mês com um terço da capacidade. No entanto, a retomada será estudada com mais calma a partir desta primeira reunião entre as partes envolvidas.

O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a retomar o seu estadual, o que gerou muita polêmica na ocasião. O hospital de campanha que fica no complexo do Maracanã já está desativado.