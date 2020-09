Para enfrentar Libertadores no SBT, Globo vai transmitir jogos de Corinthians, Fluminense e Botafogo no Brasileiro

Rio - Com o acerto do SBT com a Libertadores, a Rede Globo planeja como conseguir concorrer na audiência com a emissora de Silvio Santos. De acordo com informações do portal "UOL", a estratégia será a transmissão de partidas do Campeonato Brasileiro.

Para São Paulo, a emissora tem a sua missão facilitada, já que o Corinthians, clube de maior torcida do estado, não está na competição. Com isso, o Timão vai ser exibido em TV aberta em jogos contra Bahia, Sport e Atlético Goianiense nos dias 16, 23 e 30 deste mês, justamente as três primeiras semanas de retomada da Libertadores.

Já no Rio de Janeiro as apostas serão nas partidas de Fluminense e Botafogo pelo Brasileiro. Se nada mudar, o SBT terá partidas de Palmeiras e Grêmio na primeira data; Flamengo e São Paulo na segunda; e Flamengo e Palmeiras na terceira.

Após anos de afastamento, o SBT voltou às transmissões do futebol com a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense, em junho. O sucesso de audiência da emissora no clássico e recentes números expressivos de outros jogos fora do Grupo Globo também geraram uma certa tranquilidade na avaliação da Conmebol de iniciar uma nova parceria.