CNN Brasil estaria negociando compra dos direitos de transmissão do Brasileirão

Rio - Recém-chegada ao Brasil, a CNN está negociando com a Turner a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. As tratativas teriam começado após a Globo alegar na Justiça que a empresa americana está desrespeitando a Lei da TV paga brasileira. A informação é do blog Notícias da TV, do "UOL".

Pela Lei de Acesso Condicionado, de 2011, a Turner não teria o direito de exibir as partidas do Brasileirão por conta de sua ligação com a Sky, já que ambas são controladas pela AT&T. O decreto diz que um mesmo grupo não pode produzir conteúdo e manter operadoras de televisão ou telefonia. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e a Ancine (Agência Nacional do Cinema) ainda estão analisando o caso.

Como a CNN Brasil é uma empresa 100% brasileira, pode ser a solução para os direitos permanecerem com o grupo AT&T. As partes ainda analisam se os jogos seriam transmitidos no canal oficial CNN Brasil ou se seria lançado, em médio prazo, o canal CNN Esportes.