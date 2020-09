Fluminense e Flamengo colocam equilíbrio à prova em momentos distintos

Rio - O Flamengo pode até não perder para o Fluminense em Campeonatos Brasileiros desde 2016, mas as equipes protagonizaram alguns dos clássicos mais equilibrados dos últimos anos, mesmo com a diferença dos investimentos. No que será o sexto Fla-Flu de 2020, os dois times tentam manter o bom desempenho em confrontos locais. A partida, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Uma curiosidade contorna o duelo desta noite: o Fla só perdeu um clássico nesta temporada. O adversário? O Flu. Por sua vez, o Tricolor também só encontrou um arquirrival que o superasse em 2020, justamente o Flamengo. Ou seja, reflexo do equilíbrio do duelo entre os recentes finalistas do Carioca. Veja o retrospecto geral abaixo.



No primeiro encontro, o Flamengo ainda atuava com a equipe Sub-20 no Estadual e, portanto, o Fluminense era o favorito, confirmando isto a vitória por 1 a 0 posteriormente. Depois, pela semifinal da Taça Guanabara e já com o time principal, o Rubro-Negro foi avassalador no primeiro tempo, perdeu força depois do intervalo e quase levou o empate, mas acabou vencendo por 3 a 2.



Apesar das apostas ainda maiores para o lado do Fla, as finais da Taça Rio e do Carioca foram determinantes para o Flu. Na primeira, o time de Odair Hellmann quebrou as expectativas e faturou o título nos pênaltis. No Estadual, melhor para a equipe ainda treinada por Jorge Jesus, que não praticou seu melhor futebol, mas foi suficientemente superior para sair com o troféu.

SEM EVANILSON E EM CRISE: COMO CHEGA O FLU



O Fluminense chega para este clássico em situação talvez mais delicada do que atravessava antes das finais do Estadual. Se na época o problema era por resultados, atualmente a crise se instaurou dentro e fora das quatro linhas. No departamento de Odair Hellmann, a equipe conseguiu uma boa sequência, mas agora vem de um empate com o Atlético-GO em casa e uma derrota de virada para o São Paulo com atuações ruins. O outro "pepino" a ser resolvido impacta nos dois lados. A venda de Evanilson dificulta ainda mais o quebra-cabeças para montar o ataque e gerou uma série de críticas da torcida.



- Satisfeito eu não posso estar. A gente tem que estar sempre melhorando. Ninguém pode estar satisfeito. Se a gente consegue chegar a um nível, a gente tem que estar sempre buscando melhorar a cada treino. Mas futebol é resultado. Todo mundo sabe que não adianta jogar bem, ter 100% de posse de bola, mas não ganhar o jogo. A gente tem que virar a página do que passou e quarta-feira tentar escrever uma nova história - disse Wellington Silva em entrevista coletiva.



EMBALADO, FLAMENGO DE DOME JÁ MIRA A LIDERANÇA



Depois de um início turbulento, com duas derrotas no início do Brasileirão, o Flamengo dá sinais de evolução sob o comando de Domènec Torrent e, além do desempenho, reencontrou o caminho das vitórias. Os triunfos diante do Santos, Bahia e Fortaleza já colocaram o Rubro-Negro entre os primeiros colocados e, contando com uma combinação de resultados, o atual campeão já pode alcançar a liderança ao fim da nona rodada do Campeonato Brasileiro.



O técnico catalão dará sequência ao modelo de jogo e de revezamento imlpementado por ele desde o início de trabalho. Portanto, a escalação só será conhecida momentos antes da bola rolar no Maracanã, mas a expectativa é pelo retorno de Gabriel Barbosa, artilheiro do time em 2020, aos titulares.



VEJA OS NÚMEROS:



FLUMINENSE EM CLÁSSICOS

4 vitórias (Flamengo, Botafogo 2x, Vasco 2x)

3 derrotas (Flamengo 3x)

3 empates (Botafogo 2x e Flamengo (vitória nos pênaltis)

*dois amistosos contra o Botafogo



FLAMENGO EM CLÁSSICOS

5 vitórias (Vasco, Fluminense (3 vezes), Botafogo)

1 derrota (Fluminense)

2 empates (Fluminense (derrota nos pênaltis) e Botafogo)