Disney deve acabar com os canais Fox Sports em breve, afirma colunista

Rio - Os canais Fox Sports podem estar com os dias contados no Brasil. Segundo o colunista Flávio Ricco, do "R7", o desejo da Disney é tirar em breve a emissora do ar e se manter apenas com a ESPN.

De acordo com o jornalista, a medida é apenas uma questão de tempo. O site da Fox Sports deverá ser tirado do ar já neste mês e a próxima providência é vender o prédio da emissora, de três andares, localizado na praia da Barra.

Atualmente, a Disney tem feito uma espécie de "intercâmbio" entre os profissionais da ESPN e do Fox Sports. Alguns jornalistas têm dado expediente nos dois canais.