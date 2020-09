Neymar constrói boate subterrânea em Mangaratiba após reclamações de vizinhos

Rio - Neymar adora fazer uma festa com seus 'parças'. No entanto, o craque recebeu reclamações da vizinhança, incluindo famosos como Emerson Sheik e Adriana Esteves. Para não incomodá-los, optou por construir um anexo de lazer num dos terrenos que comprou ao lado de sua mansão de veraneio, no condomínio Portobello, em Mangaratiba, na Costa Verde.

Na área de 5 mil m2, Neymar está fazendo uma boate subterrânea com os mesmos moldes das casas noturnas na praia de Barceloneta, em Barcelona, na Espanha. O lugar terá pista de dança em diferentes ambientes, bares, cabine para DJ e palco. O local também contará com salão para jogos e uma outra só para videogame.



Além da boate subterrânea, o craque terá uma outra casa, com pelo menos dez quartos, que será destinada a hóspedes e seus parças. A mansão principal, avaliada em R$ 28 milhões, possui seis suítes e não dá para comportar todos os convidados.