Repórter da ESPN Brasil detona Renato Gaúcho: 'Está se tornando um negacionista do futebol'

Rio - O começo ruim do Grêmio no Brasileiro tem feito o treinador Renato Gaúcho receber algumas críticas. Na opinião do repórter da ESPN Brasil, Breiller Pires, o clube gaúcho não vive uma crise, porém, o técnico tem agido de forma equivocada ao ser questionado.

"Não creio que seja uma crise, mas acho que o Renato está se perdendo no personagem. Essa coisa de negar qualquer problema, mesmo quando o Grêmio vive momentos complicados está fazendo com que ele se torne um negacionista do futebol", disse.

O repórter ainda afirmou que o bom momento do Inter pressiona ainda mais o Grêmio e Renato, porque na opinião de Breiller, o Tricolor teria peças melhores que o Colorado.

"O Grêmio me parece ter um elenco melhor, o Renato tem mais qualidade em campo, mas nesse momento o líder é o Internacional", afirmou.