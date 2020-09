Galvão Bueno fará ação publicitária em empresa que patrocina o Corinthians

Rio - O narrador da Rede Globo, Galvão Bueno será garoto-propaganda da Serara Experian, empresa que patrocina o Corinthians. A iniciativa é a primeira de um contratado da emissora sem ter relação com marcas que tinham acordo com a empresa de comunicação. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o portal, Galvão foi contratado para explicar uma nova campanha de um novo produto, chamada, Serasa Score Turbo. Os comerciais começam a rodar no dia 21 deste mês, em todas as emissoras de TV e rádio do país, além da internet.

A liberação para Galvão Bueno participar de comerciais está prevista na renovação de seu contrato com a Globo, que aconteceu no segundo semestre de 2018. Naquela ocasião, ele ampliou seu vínculo até o fim de 2022. A emissora carioca liberou o narrador para publicidade para compensar a redução do seu salário.