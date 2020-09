Flamengo vence clássico com o Fluminense e embala no Campeonato Brasileiro

Rio - O sexto Fla-Flu de 2020 não teve o mesmo equilíbrio dos outros. Pelo contrário, foi um clássico de um time só. Primeiro clube a conquistar quatro vitórias seguidas nesta edição do Brasileiro, o Flamengo embalou de vez no Maracanã. Com os 2 a 1 sobre o Fluminense, gols de Filipe Luis e Gabigol com Digão descontando, o Rubro-Negro assumiu a vice-liderança com os mesmos 17 pontos do Internacional, que ainda joga na rodada. Já o Tricolor, sem vencer há três jogos, segue ladeira abaixo na tabela.

Enquanto Domenéc Torrent seguiu com o seu rodízio — apostando em Diego titular, com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol no ataque —, Odair Hellmann escalou uma formação que pouco treinou e pensando no adversário, apostando em preencher o meio e jogar em velocidade pelos lados com Wellington Silva e Pacheco, mais Nenê de falso 9 no lugar de Evanilson, que deixou o clube.

O problema desse planejamento é que falhas individuais e um gol logo no início podem atrapalhar o que foi pensado. E foi exatamente o que aconteceu. Com mais intensidade e dominando o meio e as laterais, o Flamengo abriu o placar logo aos 7, num erro defensivo de Egídio e Calegari: Filipe Luis, sozinho, aproveitou rebote de Muriel após cabeçada de Gabigol.

Com a vantagem, o Rubro-Negro tomou conta do jogo, enquanto o Fluminense mal chegou ao ataque, muito menos usou a velocidade: a única chance foi num chute de Wellington Silva para fora, aos 25. Em seu melhor primeiro tempo na Era Domènec, o Flamengo jogou fácil, só não foi tão agressivo no ataque.

Mas estava fácil chegar e Gabigol ampliou aos 33, após Muriel espalmar para a frente e a defesa tricolor, enfiada na pequena área, deixar o rubro-negro livre para marcar. Foi o quinto gol nos últimos cinco jogos do camisa 9.

Com Fred no lugar de Pacheco, o Fluminense voltou melhor no segundo tempo e conseguiu chegar mais ao ataque. O jogo ficou mais aberto com as substituições, mas o Flamengo era superior, com grande facilidade para finalizar: Everton Ribeiro teve gol bem anulado, aos 14. Além disso, Arrascaeta (duas), Arão cabeceando na pequena área para fora e Gabigol, que parou em Muriel, também tiveram chances.

Até que, nos acréscimos, um valente Fluminense que pouco criava empatou com Digão após escanteio. Mas não tinha como tirar a vitória rubro-negra.