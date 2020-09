E o Glorioso empata mais uma

A sina de empates continua a perseguir o Glorioso no Campeonato Brasileiro. Em mais um daqueles jogos que só acontecem com o Botafogo, o time empatou em 1 a 1 com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, e terminou uma partida em igualdade pela sexta vez na competição, mais que qualquer outra equipe. Victor Luis, de pênalti, abriu o placar, e Ravanelli empatou.

Sem conseguir se distanciar da zona de rebaixamento, com oito pontos, o Alvinegro ainda igualou seu maior jejum de vitórias no Brasileiro desde 2014: cinco jogos. E, pela terceira vez na competição, o time de Paulo Autuori cedeu o empate nos minutos finais e ainda teve sorte por não levar a virada, já que Nikão desperdiçou um pênalti logo depois.

Após um primeiro tempo ruim — a única boa chance foi um gol anulado de Bruno Nazário — , o Glorioso voltou mais ligado para a etapa final. Aos 34 minutos, Victor Luis, de pênalti, abriu o placar.

Quando tudo caminhava para o fim do jejum de vitórias, o Botafogo pôs tudo a perder mais uma vez nos minutos finais. Aos 42, Ravanelli deixou tudo igual após desatenção da defesa. No minuto seguinte, pênalti para o Furacão, Na cobrança, Nikão isolou, para alívio dos alvinegros.