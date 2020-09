Rio - O Nova Cidade tem um novo comandante para a Série B1 do Campeonato Estadual, que foi apresentado na tarde desta quarta-feira, no Estádio Joaquim de Flores, em Nilópolis. Trata-se de Vianna Jr, irmão do ex-jogador Leonardo, atual diretor do PSG.

A boa campanha e o final de campeonato tranquilo no ano passado, faz com que a missão do Quero-Quero seja ainda mais ambiciosa. Segundo, Vianna Jr. o grande desejo é o acesso: "Chego duas semanas antes da estreia, mas nós já temos um time base em função dos atletas remanescentes dos últimos anos. A partir de agora, estamos avaliando os coletivos para chegarmos a um plantel ótimo, competitivo e que busque fazer com que o Nova Cidade retorne à Série A no ano que vem", projetou o treinador.

Como em todo o mundo, a parte física é uma grande preocupação para Vianna: "Nós vamos crescer fisicamente e tecnicamente ao longo do campeonato. Acredito que no meio para o final do primeiro turno nós estaremos no nível elevado da parte física e chegando no clima que a gente quer da parte técnica. Isto é, não podemos exigir do jogador diante neste momento de pandemia, que além da pressão social que vivemos, uma pressão em relação ao nível físico e técnico. Precisamos evoluir com o tempo", destacou.

Para finalizar, ele mandou um recado da torcida: "Quero agradecer a hospitalidade do bairro, do clube, do presidente e agradeço a oportunidade. Vocês podem ter fé que nós vamos fazer um trabalho aqui com muita força, com muito foco para que possamos chegar na Série A", completou.

Com licença A da UEFA, o treinador Nova Cidade sua primeira equipe como treinador principal. Anteriormente, Vianna Jr foi auxiliar e observador nos seguintes clubes: Água Santa (SP), Wolverhampton W FC - ING, Blackpool FC- ING e Altos (PI), seu último trabalho.