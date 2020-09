Rio - O SBT pode ter um nome surpreendente em sua equipe de transmissão nos primeiros jogos da Libertadores. Segundo o "UOL", a emissora estuda contratar Alexandre Pato, que atualmente está sem clube, para fazer participações pontuais em algumas partidas.

A ideia de contar com o atacante surgiu na manhã desta sexta-feira, quando o contrato com a Conmebol foi assinado. Vale lembrar que Pato é casado com Patrícia Abravanel, filha de Sílvio Santos, que apoia a ideia.

Para a narração, o nome favorito segue sendo o de Téo José. O SBT entrará em contato com a Disney nos próximos dias para saber mais sobre a situação contratual do locutor e tentar contratá-lo em definitivo.