Já vi muita coisa no futebol. Mas jogador perder um clássico, após o time não vencer há cinco jogos, por conta de uma formatura, é novidade. Tudo bem, Kalou se formou em Administração e isso é muito legal. Mas no dia do clássico? E também na semana em que vai pegar o Vasco pela Copa do Brasil? Se a maratona de jogos já é grande, viajando para a França no meio dos campeonatos também não é ruim? Enfim...