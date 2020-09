Os 2 a 1 no clássico não refletem o que foi o jogo do Flamengo. Inúmeras chances criadas e um domínio praticamente inteiro da partida diante do Fluminense, que não vive sua melhor fase, mas também está longe de ser ruim. É fato: o Rubro-Negro engrenou de novo, mesmo com outro técnico e conceitos bem diferentes dos de Jorge Jesus, por sinal. Enquanto o português pouco fazia rodízios, o espanhol é totalmente a favor para que a temporada seja bem aproveitada. É um ponto: ninguém vai jogar por nome. Está muito claro e Dome também deixou dessa forma. Eu até concordo, mas é preciso saber levar o grupo porque, na hora em que a corda arrebenta, são os craques que decidem. Repare o Everton Ribeiro: vinha sendo banco, entrou e está jogando uma bola absurda. O melhor do Brasil. Gabigol idem. O Fla engrenou de vez.