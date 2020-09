Hoje é o dia da tão aguardada inauguração do novo CT do Almirante, o tão sonhado Centro de Treinamento do Vasco da Gama que foi construído majoritariamente com doações da torcida do Gigante da Colina. Amanhã, quem estará no novo CT são os torcedores cruzmaltinos que pagaram para participar e jogar pela primeira vez no gramado ao lado de grandes ídolos, em um evento realizado pela diretoria do clube. Grande fase!