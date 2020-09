Em meio ao jejum no Brasileiro, o botafoguense tem uma vitória para comemorar, mas no tribunal. O Alvinegro conseguiu ontem a liberação de verbas do Sindeclubes para quitar os salários atrasados de atletas e funcionários. A decisão foi da juíza Cissa de Almeida Biasoli, da 75ª Vara do Trabalho.

Na ação, o Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio (Sindeclubes) solicitou que os vencimentos atrasados tivessem prioridade em relação às demais dívidas. O pedido foi acatado e cerca de R$ 12 milhões, referentes à antecipação de cotas de direitos de transmissão na TV, serão liberados nos próximos dias.

O valor, porém, nem chegará aos cofres, seguindo direto para o pagamento de salários. O clube deve aos jogadores os meses de julho e agosto. Aos funcionários, os meses de maio (quem recebe acima de R$ 2 mil), junho, julho e agosto.