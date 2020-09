Rio - O atacante brasileiro Neymar Jr. usou seu perfil oficial no Twitter para anunciar aos seguidores que está recuperado da Covid-19 e pronto para retornar aos treinos com o elenco do Paris Saint-Germain, da França. Neymar brincou com a hashtag "coronaout" - algo como "Fora, Corona", em português - e ainda afirmou estar muito contente com sua volta aos gramados.

Voltei aos treinos, super feliz ... O PAI TA ON #CORONAOUT — Neymar Jr (@neymarjr) September 11, 2020