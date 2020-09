Las Vegas, Estados Unidos - A luta principal do UFC deste sábado, dia 12, seria o aguardado confronto entre os brasileiros Glover Teixeira e Thiago Marreta. Mas a luta, pela divisão dos meio-pesados, foi adiada depois que Glover testou positivo para covid-19. A mudança abriu espaço para o duelo feminino entre as americanas Michelle Waterson e Angela Hill, pela categoria peso-palha (até 52,2kg). Alan Nuguette é o representante brasileiro no evento que acontece em Las Vegas (EUA), com transmissão ao vivo do Combate, a partir das 17h45.



Luiz Felipe Prota e Ana Hissa comandam a transmissão do card preliminar e o ‘Aquecimento Combate’, que entrevista a brasileira Mackenzie Dern, 15ª no ranking da categoria peso-palha. No card principal, a narração é de Rhoodes Lima e os comentários, de Rodrigo Minotauro. “A maioria dos atletas deste evento está em busca um lugar ao sol no UFC, e isso é um ingrediente a mais para proporcionarem grandes combates. Um deles é o brasileiro Alan Nuguette, um guerreiro, muito técnico no chão, preciso na luta em pé, mas que tem pela frente o Bobby Green, um excelente lutador. Emoção, adrenalina e interatividade não vão faltar nesta transmissão”, diz Rhoodes Lima. O SporTV2 e o Combate.com também exibem as duas primeiras lutas do card preliminar.



Na co-luta principal, pela divisão dos leves (até 70,3kg), o invicto alemão Ottman Azaitar sobe pela segunda vez no octógono do UFC contra o americano Khama Worthy, que venceu as últimas sete lutas. No card preliminar, o brasileiro Alan Nuguette, com apenas duas derrotas na carreira, encara o americano Bobby Green pela categoria peso-leve.