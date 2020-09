Rio - O "SBT" segue buscando viabilizar uma transmissão forte da Copa Libertadores, novo xodó da emissora de Silvio Santos. Após anunciar o acordo com a Conmebol, nesta quinta-feira, assumindo o lugar da "Globo" na exibição da competição, dois nomes parecem dar as primeiras faces de como será a transmissão no canal: o locutor Téo José e o comentarista Mauro Beting.

LOCUÇÃO "DE CASA"

Segundo o portal "Uol", Téo José teria certado com o "SBT" para a locução das partidas até 2022. O narrador, que está na "Fox Sports", chegou a transmitir Flamengo x Fluminense, pelo Campeonato Carioca, em julho. Anteriormente, o contrato não tirava Téo da TV por assinatura. Agora, de acordo com as informações, Téo seria o grande nome do canal no esporte (ele já marcou a década de 90 no "SBT").



MAURO BETING COTADO

Outra informação que chamou a atenção dos torcedores foi a possibilidade de Mauro Beting, experiente comentarista esportivo, integrar o time de esportes de Silvio Santos. Por morar em São Paulo, o jornalista de 54 anos poderia ser outro rosto para revolucionar o esporte no canal. As negociações já estão acontecendo, de acordo com o site e Mauro poderia seguir em seus outros contratos.



BASTIDORES E HISTÓRICO

As tratativas entre "SBT" e Conmebol iniciaram no última dia 4 de setembro. Além do canal, "Band" e "RedeTV!" chegaram a buscar mais informações para acertar a exibição em suas emissoras. Agora, com o acordo, o "SBT" substituirá a "Globo", que entrou em desentendimento de valores financeiros em agosto. Segundo informações o portal, não foi possível manter o acordo de US$ 60 milhões por temporada para TVs aberta e fechada, válido até 2022.



Vale lembrar que a própria confederação sul-americana também procurou canais no Brasil após a saída da "Globo". Desta vez, o contrato com o "SBT" permite espaço para publicidades que antes não tinham vez.



De acordo com o "Uol", André Henning, do "Esporte Interativo", estaria sendo observado, principalmente por seu contrato com o "EI" terminar no fim deste ano. Ao LANCE!, ele negou ter sido procurado e confirmou a duração de seu contrato.