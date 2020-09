Rio - Dono e apresentador do "SBT", Silvio Santos se pronunciou, na tarde desta sexta-feira, sobre o acerto do com a Conmebol para transmissão da Copa Libertadores até 2022. A emissora paulista fechou acordo com a entidade após a "Globo", antiga dona dos direitos, desistir do direito de transmissão do torneio após imbróglio financeiro.

Silvio Santos se pronuncia sobre #LibertadoresNoSBT



Apresentador festejou a parceria e disse que o público do SBT vai vibrar ainda mais. Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, também destacou a aliança - https://t.co/YHp3b7FDsU (Lourival Ribeiro/SBT) pic.twitter.com/0ErY2swGQx — SBT (de ) (@SBTonline) September 11, 2020 "O público do SBT vai vibrar mais ainda com os gols que serão feitos na Copa Libertadores da América", disse Silvio, em nota oficial publicada pelo SBT.

"Estamos muito felizes por termos chegado a um acordo com uma das mais importantes redes de TV aberta do Brasil. A paixão da Libertadores abraçará todo o território brasileiro através do SBT", completou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

BASTIDORES E HISTÓRICO

As tratativas entre "SBT" e Conmebol iniciaram no última dia 4 de setembro. Além do canal, "Band" e "RedeTV!" chegaram a buscar mais informações para acertar a exibição em suas emissoras. Agora, com o acordo, o "SBT" substituirá a "Globo", que entrou em desentendimento de valores financeiros em agosto. Segundo informações o portal, não foi possível manter o acordo de US$ 60 milhões por temporada para TVs aberta e fechada, válido até 2022.

Vale lembrar que a própria confederação sul-americana também procurou canais no Brasil após a saída da "Globo". Desta vez, o contrato com o "SBT" permite espaço para publicidades que antes não tinham vez.

De acordo com o "Uol", André Henning, do "Esporte Interativo", estaria sendo observado, principalmente por seu contrato com o "EI" terminar no fim deste ano. Ao LANCE!, ele negou ter sido procurado e confirmou a duração de seu contrato.