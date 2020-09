Disney renova e garante Campeonato Espanhol nos canais ESPN e Fox Sports

São Paulo - A "Disney" renovou o contrato com a La Liga e segue com os direitos do Campeonato Espanhol, que já começa a ser transmitido neste sábado. O torneio que vem sendo transmitido pela "ESPN" agora também estará disponível no "Fox Sports". A informação é do "Uol Sports".

Ainda segundo a publicação, o contrato entre as partes foi firmado até a temporada 2024/25. A Disney classificava a manutenção do campeonato como estratégico, já que incluiu clubes que geram grande audiência, tendo Barcelona e Real Madrid como os principais exemplos.



Além do Espanhol, a Disney também segue transmitindo a Premier League, com contrato até 2022. A ESPN também transmite outras modalidades de grande apelo como a NFL e a NBA. A La Liga 2020/21, tem inicio neste sábado às 11h (horário de Brasília), com partida entre Eibar e Celta de Vigo.