Santos já recusou uma oferta de R$ 3 milhões por Soltedo Ivan Storti/Santos

Por O Dia

Santos - Mítica, a camisa 10 do Santos poderá ficar sem dono. O clube aceitou a contraproposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, para comprar os direitos econômicos do atacante Soteldo, no valor de U$ 7 milhões de dólares, cerca de R$ 39,3 milhões, como revelou a 'Gazeta Esportiva'. Agora, o Peixe aguarda pelo 'sim' do venezuelano para sacramentar a negociação.

Na última semana, o Santos recusou uma oferta de R$ 33 milhões pelo camisa 10. Além de Marinho, o atacante é peça-chave no esquema de Cuca. Em delicada situação financeira, a diretoria tenta evitar o desmanche, mas admite a necessidade de vender para equilibrar as finanças.

Nos últimos dias, os dois maiores clubes portugueses, Benfica e Porto, disputaram a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo. No entanto, não houve tempo hábil para fechar a negociação devido à janela europeia. As cifras também giravam na casa dos R$ 40 milhões.